Ski de fond: une Coupe du monde à Québec en mars?

Alors que la Ville de Tyumen, en Russie, s'est désistée pour accueillir les finales de la Coupe du monde de ski de fond en mars prochain, Québec pourrait bien accueillir l’événement pour une deuxième année consécutive.

Le président de Gestev, Patrice Drouin, évalue à 60 % les probabilités que le projet se concrétise. Après avoir organisé l’édition 2016 sur les plaines d'Abraham et la colline parlementaire, c’est lui qui a repris le projet au bond.

«Sur le plan organisationnel, on n’a aucun doute qu’on est capable de produire. Il y a cependant beaucoup d’autres ficelles à attacher rapidement», avait récemment indiqué Drouin en entrevue au «Journal de Québec». Il a notamment évoqué la question du financement.

Le budget de l’événement serait fixé à 3 millions $ et les retombées évaluées à 4 millions $. L'année dernière, la compétition avait attiré plus de 50 000 spectateurs.

Gestev se donne jusqu'à ce vendredi pour donner une réponse à la FIS.

Québec, la première option pour la FIS

Bien que plusieurs options soient considérées, Québec arrive en tête de liste pour reprendre l’événement avait déclaré Pierre Mignerey, directeur des épreuves de ski de fond de la Fédération internationale de ski, au quotidien de Québec.

«On a d’autres options, mais qui sont traditionnelles, notamment en Finlande, Norvège et Suède. Même si, sur un plan logistique, ce serait peut-être plus simple que de venir à Québec, sur un plan d’équilibre dans le calendrier et d’opportunité pour le Canada, ça semble intéressant pour nous de donner cette chance à nouveau à Québec», a dit Mignerey.

Le scénario de Québec prévoit trois courses, autant pour les hommes que pour les femmes, plutôt que les quatre que devait tenir Tyumen.

En principe, la FIS devrait décider la semaine prochaine où auront lieu les finales de la saison 2016-2017.