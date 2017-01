Remplacé aux Affaires étrangères par Chrystia Freeland, Stéphane Dion quitte la vie politique

Après plus d’une vingtaine d’années passées à la Chambre des communes, Stéphane Dion a confirmé, dans une lettre diffusée pendant la cérémonie de remaniement ministériel à Ottawa, qu’il se retire de la vie politique.



«De tout mon coeur, je remercie les électeurs de Saint-Laurent – Cartierville qui, par huit fois, m’ont accordé leur confiance et m’ont fait l’honneur de les représenter à la Chambre des communes», a déclaré Stéphane Dion après s’être fait montré la porte du conseil des ministres de Justin Trudeau.

Photo AFP

M. Dion a été remplacé à titre de ministre des Affaires étrangères par Chrystia Freeland. Selon plusieurs médias, Justin Trudeau aurait offert le poste d’ambassadeur du Canada à l’Union européenne et d’ambassadeur du Canada en Allemagne à Stéphane Dion, mais ce dernier n’a toujours pas indiqué s’il acceptait ce nouveau défi.



Le cas échéant, ce serait vraisemblablement l’une des premières nominations qu’aurait à entériner Mme Freeland.



Dans sa lettre de départ, M. Dion indique qu’il entend déployer ses efforts «en dehors de la politique active» et se dit encore «plein d’énergie... renouvelable».



«La politique n’est pas la seule façon de servir son pays, heureusement», conclut le député démissionnaire.



Élu pour la première fois en 1996, Stéphane Dion a notamment été chef du Parti libéral du Canada et chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes, de 2006 à 2008.

Autres nominations

Libéré, le poste de ministre au Commerce international, qu’occupait Mme Freeland, permet à François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain, de se tailler une place au sein du cabinet. Il s’agit d’une intéressante promotion, lui qui agissait jusque-là comme secrétaire parlementaire du ministre des Finances.

Parmi les autres nominations, un jeune député de l’Ontario d’origine somalienne, Ahmed Hussen, a aussi reçu une importante promotion, en se voyant confier le ministère de l'Immigration. Ce poste avait auparavant été confié au vétéran John McCallum, qui devient ambassadeur en Chine.

La députée MaryAnn Mihychuk retourne quant à elle à l'arrière-ban. Son poste de ministre du Travail lui échappe pour atterrir dans les mains de Patricia A. Hajdu, qui était à la Condition féminine.

Une autre femme se hisse au cabinet, Karina Gould, qui passe de secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international au rôle de ministre des Institutions démocratiques, qui appartenait auparavant à Maryam Monsef. Cette dernière hérite de la Condition féminine.

Avec l'Agence QMI