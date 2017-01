Sur les traces de Marchessault?

Jonathan Marchessault représente l’une des belles surprises dans la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison. Avec sa patience, son travail et sa détermination, le Québécois est parvenu à obtenir un poste à temps plein avec les Panthers de la Floride. Son parcours inspire d’autres joueurs qui aimeraient suivre ses traces.

Parmi ceux-là, on retrouve Yanni Gourde, qui joue actuellement avec le Crunch de Syracuse, le club-école du Lightning de Tampa Bay.

«Son histoire est incroyable, explique Gourde, qui a joué avec Marchessault pendant une saison et demie dans la Ligue américaine. Il est en train de prouver qu’il a joué trop longtemps dans la Ligue américaine alors qu’il connaît du succès dans la LNH.

«J’ai vu des joueurs avec plus de talent que lui qui n’ont pas été capables de faire ce qu’il a réalisé.»

Tout d’abord, ils ont le même gabarit. Ils mesurent tous les deux 5 pi 9 pouces et pèsent à peine 175 lb.

Cependant, l’an dernier, Marchessault a forcé la main du Lightning, qui l’a gardé pour la deuxième moitié de la saison et les séries éliminatoires. C’est à ce moment qu’il a pris son envol.

«J’essaye de me voir dans ses patterns, explique Gourde. Il n’y a pas de doutes que son parcours est inspirant.

«Mon objectif serait de monter avec le grand club en deuxième moitié et d’y demeurer jusqu’à la fin de la saison, mentionne Gourde. Par contre, j’y vais un jour à la fois, sinon tu peux te perdre dans les nuages.

«Quand j’obtiens un rappel, je tente simplement d’apprécier le moment présent ou lieu de me stresser avec le fait que je pourrais être rétrogradé dans la LAH.»

Le défenseur Matt Taormina et l’entraîneur-chef Benoît Groulx sont les deux autres.

Questions en rafale

Quels sont ta ville et ton aréna de prédilection dans la Ligue américaine?

Quel est le défenseur le plus difficile à battre?

«Antoine Bibeau, des Marlies de Toronto. Je ne me souviens pas d’avoir marqué un but contre lui même si j’ai eu plusieurs bonnes chances de marquer. Il est ­vraiment bon.»

Quel est le gardien qui t’a donné le plus de fil à retordre au cours de ta carrière?

Quel est le pire aréna dans lequel tu as joué?

«Je dirais Glen Falls, où les Flames d’Adirondack (club-école de Calgary) ont évolué pendant une seule campagne. Je suis bien content de ne plus y aller.»

Quelle est la pire ville dans laquelle tu as évolué dans les rangs professionnels?

«Ça va super bien avec lui, affirme Gourde. C’est sûr que Benoît est très exigeant et il est très pointilleux sur les détails.

«Je me suis concentré sur mon jeu défensif tout en commettant moins de revirements. Ça m’a surtout permis de gagner en confiance. Dans ce temps-là, c’est facile de jouer au hockey.»

Pendant ce temps, certaines rumeurs rapportent que Dominique Ducharme et Joël Bouchard seraient sur les rangs pour devenir le premier entraîneur-chef du Rocket de Laval, qui fera ses débuts la saison prochaine. Pourtant, Sylvain Lefebvre fait des miracles avec les IceCaps, décimés par les blessures et les rappels depuis deux saisons. De plus, quand les joueurs obtiennent un essai avec le Canadien, ils sont en mesure de faire le boulot.