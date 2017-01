TVA Sports devient le diffuseur exclusif de l’Impact de Montréal

MONTRÉAL | TVA Sports est devenu le diffuseur francophone exclusif des matchs l’Impact de Montréal à la suite de la signature d’une entente de cinq ans, qui fera aussi de la chaîne sportive le diffuseur officiel la Major League Soccer (MLS), a-t-on annoncé mardi.

TVA Sports présentera à partir de cette année tous les affrontements du calendrier régulier et des séries éliminatoires du Bleu-blanc-noir. Les partisans de l’équipe pourront voir à l’œuvre leurs favoris pour la première fois le samedi 4 mars, 22 h, lorsque l’Impact visitera les Earthquakes de San Jose.

La semaine suivante, soit le 11 mars à 19 h, TVA Sports proposera la rencontre inaugurale locale prévue au Stade olympique face aux champions en titre, les Sounders de Seattle.

La chaîne sportive diffusera aussi le match des étoiles de la MLS, ainsi que les duels d’après-saison et la finale de la Coupe MLS Audi. Plus de 50 parties de la MLS seront présentées annuellement sur les ondes de TVA Sports, qui continuera également d’offrir une émission hebdomadaire sur l’Impact et le soccer professionnel.

«Il était pertinent pour nous de poursuivre cette association afin de continuer l’enracinement de notre club dans la culture du soccer au Québec. Nous souhaitons solidifier notre croissance avec des partenaires d’affaires comme Québecor afin d’atteindre de nouveaux sommets au cours des années à venir», a souligné dans un communiqué le président de l’Impact, Joey Saputo.

«Cette entente, a ajouté le président et directeur général de MLS Business Ventures, Gary Stevenso, démontre clairement que nos partenaires médias – de même que la ligue et nos équipes canadiennes – sont décidés à investir dans la croissance du soccer au Canada. Nous savons aussi que TVA Sports offrira à la ligue et à l’Impact de Montréal une couverture et une promotion de classe mondiale.»

Une histoire d’amour qui se poursuit

Chez Québecor, on estime avoir franchi une étape importante grâce à cette entente valide jusqu’en 2021. L’année dernière, l’Impact avait d’ailleurs attiré l’attention, notamment avec le match aller de la finale de l’Association de l’Est, auquel plus de 60 000 personnes ont assisté au Stade olympique.

«Nous sommes très fiers de notre association avec le Bleu-blanc-noir et la MLS, a affirmé le vice-président de TVA Sports, Serge Fortin. L’Impact de Montréal s’est taillé une place de choix dans le cœur des Québécois. [...] Nous avons constaté que le Québec en entier était derrière son équipe lors de la finale de l’Est contre le Toronto FC.»

La nouvelle entente représente la continuité d’un mariage amorcé il y a quelques années, puisque TVA Sports est le diffuseur officiel de l’Impact depuis ses débuts dans la MLS en 2012.

«Nous tenons à remercier Joey Saputo ainsi que le commissaire de la MLS Don Garber et Gary Stevenson pour la confiance qu’ils nous témoignent avec ce partenariat historique pour Québecor et TVA Sports, a affirmé de son côté le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Dion. Le soccer connaît une popularité grandissante au Québec et nous allons nous assurer qu’il rayonne sur toutes nos plateformes afin de continuer à inspirer les amateurs à travers toute la province.»

L’expérience technologique

Enfin, Vidéotron, partenaire fondateur de l'Impact et du Stade Saputo depuis l’arrivée du club en MLS, a aussi renouvelé son partenariat jusqu’en 2021.

«Nous croyons que notre technologie rehaussera grandement l’expérience de tous les partisans, qu’ils soient au Stade Saputo ou ailleurs au Québec, a indiqué la présidente et chef de la direction de Vidéotron, Manon Brouillette. Qu’il soit question d’expériences numériques interactives, d’activations novatrices ou d’accès privilégiés à l’équipe, les supporteurs vivront au rythme de l’Impact avant, pendant et après les matchs.»