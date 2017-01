Une coalition voit le jour pour préserver le réseau de la santé

RIMOUSKI – Une coalition syndicale a été formée dans l’Est-du-Québec afin de lutter pour la sauvegarde et l'amélioration du système de santé public au Québec.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le conseil régional de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont décidé d’allier leurs forces.

Marc Ranger, directeur du SCFP au Québec, affirme que les compressions des derniers mois ont déstabilisé l'organisation du travail dans le réseau de la santé et, par le fait même, la qualité des soins offerts à la population.

«Le gouvernement, après avoir coupé, se met à réinvestir à la miette, comme si, tout d’un coup, il trouvait que, là, on a de l’argent et on va recommencer à essayer d’acheter la paix», a déclaré M. Ranger.

Selon lui, la situation est un véritable gâchis.

«Ça va faire mal aux services à la population, ça va faire mal à nos membres aussi. Ce n’est pas normal, que les gens du réseau de la santé tirent de l’arrière de 20 % au moins sur tous les autres travailleurs syndiqués au Québec.»