COCKS, Albert



Au Centre hospitalier Jeffery Hale, le 9 janvier 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Albert Cocks, fils de feu monsieur Robert Cocks et de feu madame Germaine Cloutier. Il demeurait autrefois à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Cocks laisse dans le deuil, ses enfants: Martin (Barbara Poulin) et Renée (Steve Cloutier); ses petits-enfants: Guillaume Cloutier et Audrey Cloutier; la mère de ses enfants: Diane Grenier; sa filleule Francine Cocks; ses frères et sœurs de la famille Cocks: Lucie (Réjean Turcotte), Raymond (Lise Grenier), François et Hélène (Daniel Dumontier), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grenier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du Centre hospitalier Jeffery Hale et de l'Hôpital Laval pour les bons soins. Monsieur Cocks ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 13h sous la direction de laLes cendres seront inhumées au cimetière Belmont à une date ultérieure.