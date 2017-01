BOUCHARD, Yolande



À l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 2 janvier 2017, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédée madame Yolande Bouchard, fille de feu Théophile (Ulric) Bouchard et de feu Diana Carbonneau. Elle demeurait à Québec, native de Saint-Raphaël, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle était la soeur de : feu Maurille (feu Bernadette Bernard), feu Ghislaine (feu Fernand Girard), feu Egide (Thérèse Blais), Lucille (feu Léo Coulombe), feu Raymond (Olivette Boucher), feu Jeanne-d'Arc (feu Raymond Bernard), Léonard (feu Madeleine Picard, Lise Chabot), Jeannine (feu Victor Shlapak), feu Louis-Marie (feu Lorraine Houle), Marie-Paule (feu Fred Klus), feu Thérèse (René Carrière (Gisèle Brochu)) et feu Nicole (Jean-Marie Fournier (Françoise Prémont). Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Raphaël, 86, rue Principale, Saint-Raphaël (Québec) G0R 4C0. Madame Bouchard a été confiée pour crémation à la Maison Funéraire :