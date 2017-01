FOURNIER, Nicole



À l'Hôpital de Montmagny, le 2 janvier 2017 à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Nicole Fournier, épouse de M. Robert Bélanger. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 13 janvier de 19 h à 21 h 30 et le samedi 14 janvier, jour des funérailles, à compter de 13 h.et, de là, au columbarium du mausolée de Montmagny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Marie-Josée (Steve Proulx) et Valérie (Hugues Lacroix) et sa petite-fille Marianne. Elle était la soeur de: Rita (feu Allan Hirvela), Conrad (Denise Lupien), Aurèle, Gilles (Hélène Lachance), Claudine (Marcel Morneau), Yves (Suzanne Therrien), Marthe (feu Luc Gagnon), feu Carmen, feu Jules; de la famille Bélanger, elle était la belle-soeur de: feu Thérèse, p.s.s.f., Laurette (feu Hugues Pelletier), Marie-Claire (feu Jean-Louis Cormier), Odilon (Marie-Paule Thibault), Noël (Rose-Ange Lusignan), Marie-Paule (feu Réal Tardif), Jean, Ghislaine, Raymond (Nicole Picard), Rachelle (feu Germain Lamarre), Raymonde (Gabriel Gatien), Réjeanne. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille souhaite exprimer sa profonde gratitude aux médecins, au personnel infirmier et aux préposés de l'Hôpital de Montmagny qui ont accompagné Nicole, pour leur grand professionnalisme et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.fondationhoteldieumontmagny.com, ou à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationhelenecaron.org. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.