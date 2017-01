CARON, Sonia



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 5 janvier 2017, à l'âge de 35 ans, est décédée dame Sonia Caron, fille de monsieur Jean-Pierre Caron et de dame Huguette Marcoux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre ses parents monsieur Jean-Pierre Caron et dame Huguette Marcoux ; sa soeur Nadia Caron, son frère Martin Lambert et sa nièce Camille Lambert ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport leur grand dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués.