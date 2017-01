NADEAU, Gabrielle



Au CHU - CHUL, le 26 décembre 2016, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Gabrielle Nadeau, épouse de feu monsieur Nelson Langelier, elle était la fille de feu madame Rosa Blouin et de feu monsieur Léonidas Nadeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 13 janvier 2017 de 19h à 20h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Robert Thibault), Normand (Sylvie St-Gelais); ses petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et ami(e)s.