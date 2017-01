IMBEAULT, Armand



À l'hôpital St-François d'Assise, le 3 janvier 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Armand Imbeault, époux de feu dame Mariette Blouin. Il demeurait à St-François, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil son fils Luc (Chantal Bouffard); ses petits-fils Olivier et Guillaume ; ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : feu Blanche (feu Victor Turcotte), feu Rita (feu Joseph Drouin), feu Simon (feu Hélène Asselin), feu Simone (feu Henri Leclerc), feu Robert (Thérèse Gosselin), Paul-A. (Thérèse Tardif), Fernand (Jeannine Guérard), feu Rose-Hélène (Marcel Lalancette), Fernande (feu Marcel Langevin), Charles-André (Louisette Larouche), feu Paul-Albert (Andrée Pilote), feu Gérard, feu Jacqueline (feu Raymond Gélinas), feu Georgette (feu Jean-Paul Gélinas) ; de la famille Blouin : feu Charles-Aimé (Monique Giguère), Gilles (Monique Fortier), Yvette (Jacques Sirois), Lucille (feu Jules Simard), Lucien (Rolande Girard), feu Michel (Louise Hébert), Lise (Noël Labbé), Paulette (Jean Lambert), Richard (Carole Jobidon), Cécile (Denis Turcotte), Claudette (Diane Marquis) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666