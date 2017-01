CHÂTIGNY, Fernande Bosa



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 5 janvier 2017, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée dame Fernande Bosa, épouse de feu M. Roland Châtigny. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele jeudi 12 janvier 2017 de 19h à 21h, vendredi, jour des funérailles, de 9h30 à 10h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa fille Jacqueline (André Gagnon) ; ses petits-enfants : Marie-Josée Bourque, Jean-François Bourque et Marie-Claude Bourque et leur conjoint(e) ; ses arrière-petits-enfants ; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Madeleine (Léopold Faucher), Lucienne (feu Paul-Émile Houle), Félix (Laurette Gosselin), Aline (feu Adélard Lessard), Réal ; sa belle-soeur Pauline Nolin (feu André Châtigny) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa fille Lise et son fils Claude.