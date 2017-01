VERMETTE, Maurice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 janvier 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Maurice Vermette, époux de madame Yolande Tanguay, fils de feu monsieur Gérard Vermette et de feu madame Mary Godbout. Il demeurait à Lévis, secteur St-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Alain Carrier), Anne, France (Réjean Lamonde), Mario (Michèle Lemieux), Sylvie (Martin Hamel) et Josée; ses 14 petits-enfants et ses 10 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Simone (feu Oscar Langlois), Thérèse (feu Joseph Tanguay), feu Roland, feu Jean-Cyril (Gabrielle Guillemette), feu Irénée (Fernande Ouellet), feu Normand (feu Cécile Gaudette), feu Raymond (Suzanne Bolduc), Aline (feu Karl Heinz Basel), Lucie, Jacques (Louise Tremblay), Jules, Rachelle, Claude (Véronique Tanguay), Suzanne et Yvon (Denise Roy). Il était également le beau-frère de : feu Élianne (feu Émile Guillemette), feu Fernande (feu Raymond Paradis), feu Floriant, feu Claude, Marie-Jeanne (André Doyon), Pauline (feu Raymond Bélanger), feu Aline (Charles Létourneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC de St-Romuald ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité des soins et services rendus. En sa mémoire, un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis serait apprécié. La famille vous accueillera audès 15h.