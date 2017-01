POITRAS, Anique



" MaBelle Lumière s'est éteinte. Je l'aimais à l'infini, je l'aimerai maintenant dans l'infini. " (Jean Frenette)Le 19 décembre 2016, à l'âge de 55 ans, est décédée l'auteure Anique Poitras, bercée de l'amour de ses proches. Épouse de Jean Frenette, elle était la fille de Rachelle Piché et de feu Jean-Jacques Poitras. Originaire de L'Épiphanie, elle demeurait à Québec.Anique laisse dans le deuil, outre son mari Jean, leur fils Alexis Poitras-Frenette, son beau-fils Vincent Rioux-Frenette, sa mère Rachelle Piché, sa sœur Sandrine (Réal Ayotte), sa nièce-filleule Cloé Poitras-Leduc et sa petite-nièce, Callia. Elle laisse également dans le deuil sa belle-famille: sa belle-mère Marcelle (feu Jean-Pierre Frenette), ses belles-sœurs Michelle (Guy Blais), Dominique (Gilles Beaudoin) et Louise (Christian Lareault), ainsi que plusieurs nièces et neveux. Ses tantes et ses oncles la regretteront aussi, les Poitras: Jacqueline (Claude), Louise (Gilles) et Francine; les Piché: Johanne (Claude), Jean-Pierre (Francine), Jeannine, Lauraine (Luc), Pierrette (Claude); ses oncles Michel Thellen et Michel Marier, de même que ses chers cousins et cousines, toutes familles confondues. Ses précieux ami(e)s, ses camarades du dimanche matin, ses professeur(e)s qui ont cru en elle, notamment sœur Raymonde Beaudoin et sœur Claudette Bernard, ses lectrices, ses lecteurs et ses étudiant(e)s ont aussi prières et pensées pour elle. La famille tient à exprimer toute sa gratitude à tout le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) pour leurs soins attentionnés et pour leur humanité. La famille recevra les condoléances aule vendredi 13 janvier 2017 de 18h à 21h et le samedi 14 janvier 2017 de 9h30 à 12h45.En guise de témoignages de sympathie et en mémoire d'Anique, la famille apprécierait des dons à Fondation Maison Dauphine (www.maisondauphine.org). La Maison Dauphine offre un temps d'arrêt aux jeunes de la rue de 12 à 29 ans, ils y reçoivent protection, aide et support appropriés.