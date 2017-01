ROBITAILLE, Adrien



À l'Hôpital Chauveau, le 5 janvier 2017, à l'âge de 76 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Adrien Robitaille, époux de feu dame Murielle Lachance, fils de feu monsieur Charles-Ernest Robitaille et de feu dame Anita Drolet. Il demeurait à Charlesbourg ouest.La famille vous accueillera à l'église 1 heure à la Sacristie, soit de 10h à 11h. Il laisse dans le deuil son fils Benoît et sa fille Brigitte (André Sanfaçon) ; ses petits-enfants : Hugo, Étienne et Molly ; ses frères et sœurs : Jean-Louis (Denise Ampleman), Laurent (Rolande Vidal), André (feu Line Renaud), Suzanne, feu Adrienne et feu Pauline ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lachance : Jean-Yves (Louisette Bélanger), Nicole et Robert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement tout particulier à son beau-frère Paul-André Dufour, ainsi qu'à son ami Gilles Régis qui ont été présents tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (QC), G1K 5Y9, tél. :418-657-5334. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.