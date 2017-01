CHAMBERLAND PELCHAT

Thérèse



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 3 janvier 2017 à l'âge de 90 ans et 3 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée dame Thérèse Chamberland Pelchat, fille de feu dame Marie Dion et de feu monsieur Raoul Chamberland. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps aule vendredi 13 janvier 2017 de 13 h 30 à 17 h et de 18 h 30 à 21 h 30.Suivra l'inhumation du corps au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gérard (Lise Bédard), Jocelyn (Aline Fortin), Benoît (Mariette Nadeau), Ginette, Lucie (Raymond Cantin), Denis (Johanne Bouffard), Jean, Hélène et Madeleine; ses 17 petits-enfants; ses 20 arrière-petits-enfants; son beau-frère Claude Racine (feu Jeannette), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Elle est allée rejoindre sa fille Thérèse; son fils Michel; ses soeurs: Rita, Jeannette et Marie-Claire et son frère Charles-Émile. Ses enfants tiennent à souligner et remercier le personnel du 4e étage de l'hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués.