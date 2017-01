FORTIER, Yolande Vaillancourt



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 janvier 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Yolande Vaillancourt, épouse de feu M. Martin Fortier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :jeudi de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle était la mère : Yvon (Yolande Beaumont), Benoit (Chantale Baillargeon), Marie-Josée (Jean-François Bernier), feu Marie; la grand-mère de : Alexandre et François-Xavier; la sœur de:feu Yvette, feu Roger (feu Eugénie Marois), feu Martin (feu Régina Fortin), Gervaise (feu Paul-Etienne Rioux); de la famille Fortier, elle était la belle-sœur : feu Marcel (feu Jeanne-Aimée Blais,feu Carmen Simard), Charles (Lorraine Gaudreau), feu Pierre (Colette Lavoie), Suzanne (feu Claude Collin), Guy (Annette Gaudreau), Gertrude (feu Gérard Laberge), Françoise (Jean-Charles Painchaud),feu Michel (Gemma Marois), Denis (Monique Boudreau), Josette, Marguerite, Germain (Jocelyne Gendreau); elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille remercie le personnel de l'Hôpital de Montmagny ainsi que les gardiennes de Mme Vaillancourt Fortier pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.fondationhoteldieumontmagny.com ou à la Fondation Richelieu Montmagny, c.p. 158, Montmagny, Qué. G5V 3S5, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.