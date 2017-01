Accusée d’avoir blessé Zack Kassian

La jeune femme qui était au volant lors de l’accident impliquant l’ex-joueur du Canadien Zack Kassian vient d’être accusée de conduite en état d’ébriété causant des lésions, plus d’un an après la collision.

La Montréalaise fait aussi face à une poursuite civile de 82 000 $ en lien avec la collision qui a fait les manchettes, en plus d’écourter le passage du hockeyeur avec le Tricolore.

L’entreprise de Saint-Eustache l’avait gracieusement prêté au hockeyeur une dizaine de jours plus tôt, sans toutefois autoriser quelqu’un d’autre à le conduire, allègue la requête.

Or, d’après le rapport de police obtenu par Le Journal – et les récentes accusations criminelles, c’est Alison de Courcy-Ireland qui était au volant lorsque le camion a percuté un arbre, vers 6 h, à l’angle de l’avenue Clanranald et du chemin de la Côte-Saint-Luc, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.