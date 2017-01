VILLEMURE, Maurice



Au CHSLD Jeffery Hale, le 29 décembre 2016, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Maurice Villemure, époux de feu dame Mariette Deschesnes, fils de feu monsieur Eddy Villemure et de feu dame Bernadette Gélinas. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Outre ses enfants : Pierre (Lucie Goulet), Suzanne (François Thibault), Denis, France, Luce (Pierre-Rodolphe Forcier) et Isabelle (Sylvain Bénard), il laisse dans le deuil ses petits-enfants : Caroline, Christian, Sarah-Kim, Jean-Philippe, Louis, Nicolas, François, Tom, Félix, Pénélope, Alessie, Léa et leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants; sa soeur et son frère : Denise (Pierre Brulé) et Fernand (Michelle Gosselin) de même que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Deschesnes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur et ses frères : feu Hélène (feu Henri-Noël Houle), feu Roger (feu Andrée Gouin) et feu Raymond (Isabelle Francoeur). La famille tient à remercier du fond du cœur tout le personnel du 4e étage du CHSLD Jeffery Hale pour leur dévouement et la qualité exceptionnelle des soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale, 1270, chemin Ste-Foy, suite 2109, Québec (Qc) G1S 2M4. Tél. : 418 684-2260.