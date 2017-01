Adrian Belew à la salle Jean-Paul-Tardif

L’ex-chanteur et guitariste de la formation britannique King Crimson, Adrian Belew, se produira le 14 mai à la salle Jean-Paul-Tardif du collège Saint-Charles-Garnier.

La bassiste Julie Slick et le batteur Tobias Ralph accompagneront le musicien sur les planches avec un concert constitué de pièces de King Crimson et de matériel solo.

En plus d’avoir fait partie de la formation King Crimson entre les années 1981 et 2003, le musicien originaire de Convington, au Kentucky, qui a eu 67 ans le 23 décembre dernier, a travaillé avec Frank Zappa, David Bowie, les Talking Heads, Laurie Anderson et Nine Inch Nails.

Adrian Belew, qui lancera cette tournée nord-américaine de 39 spectacles le 28 février, fera aussi un arrêt au Club Soda à Montréal le 13 mai.

Sa dernière visite dans la Vieille Capitale remonte au 13 décembre 2014.

Les billets seront en vente vendredi, à partir de midi, sur lepointdevente.com et à la billetterie de la salle Jean-Paul-Tardif.