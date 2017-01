Alex Perron appelé en renfort à Rouge fm

Alex Perron rejoindra Marie-Claude Barrette et Brigitte Lafleur au micro de Contact à Rouge fm lundi. L’humoriste remplacera Karine Champagne, qui quitte la station.

Le départ de l’animatrice, qui copilotait la nouvelle émission du retour depuis son entrée en ondes en août, s’est fait d’un «commun accord», mentionne la direction de Rouge au Journal.

Sur Facebook, Karine Champagne a déclaré qu’elle était «heureuse d’avoir essayé», mais aussi «heureuse de quitter». La conférencière souhaite maintenant se consacrer à ses passions premières: le développement personnel et le sport.

Quant à Alex Perron, il connaît bien Contact puisqu’il y tenait une chronique depuis cinq mois. L’automne dernier, il a également remplacé Brigitte Lafleur à quelques reprises quand l’actrice devait s’absenter pour jouer au théâtre. «J’aime l’esprit d’équipe, déclare Alex Perron en entrevue. J’aime l’énergie qui circule en studio.»

Après CKOI et Rythme

La radio n’a plus de secret pour Alex Perron. Au début des années 2000, l’ancien Mec Comique a coanimé plusieurs émissions à CKOI. Avant de joindre Rouge en 2016, il faisait partie des collaborateurs du Véro Show de Véronique Cloutier à Rythme FM depuis cinq ans. Il qualifie son arrivée à Rouge fm d’union naturelle.

«J’ai 45 ans. Je suis rendu là... autant dans le son que dans l’ambiance. On peut se permettre de parler de sujets un peu plus profonds à Rouge. Ça me plaît. Le public de Rouge, c’est pas mal celui qui me suit depuis un bon bout de temps. C’est une évolution logique. Je n’ai pas l’impression d’aller me guidouner pour avoir une job!»

Les sondages d’automne ont été difficiles pour Rouge, dont les parts de marché ont reculé à 9,1 % à Montréal. Contact ne fait pas partie des cinq émissions les plus écoutées en semaine entre 16 h et 18 h, un créneau dominé par Paul Houde au 98,5 FM et Marie-Soleil Michon et Patrick Marsolais à Rythme FM. Rouge espère sans doute faire bouger les choses en recrutant Alex Perron.