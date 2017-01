JOBIN, Marie-Blanche



Au Centre d'hébergement St-François Inc., le 30 décembre 2016, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Marie-Blanche Jobin, épouse de feu Monsieur Georges L'Archer, fille de feu Madame Rose-Anna Milhomme et de feu Monsieur Paul Jobin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Gilles, Daniel, Robert, feu Yvan, Denis, Mario et leurs épouses; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. La famille souhaite vivre le deuil en toute intimité. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-François inc pour les bons soins prodigués.