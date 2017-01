TURCOTTE, Bertha Roy



Au CHSLD de Charny, le 30 décembre 2016, à l'âge de 99 ans et 3 mois, est décédée dame Bertha Roy, épouse de feu Félicien Turcotte. Elle demeurait à Saint-Odilon.Départ du funérarium du centre communautaire à 10 h 15La famille recevra les condoléances au Funérarium duvendredi le 13 janvier de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30. Samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Véronique (Richard Hains), Richard (feu Lina Poulin, France Drouin); ses petits-enfants: Sonia et Karine Hains, Éric Turcotte (Syndie Nadeau), Marco Turcotte (Vicky Vachon); ses arrière-petits-enfants: Cédric et Gabriel Ringuette, Mathias et Justin Turcotte. Elle était la sœur de feu Raphaël (feu Alexandrine Poulin, feu Marie-Ange Lessard), feu Marie-Louise (feu Adélard Poulin), feu Gertrude (feu Nelson Latulippe), feu Anna (feu Marcel Lacombe), feu Juliette (feu Roland Turcotte, feu Lilianne Bruneau), feu Napoléon (feu Reine-Emma Ratté), feu Rita (feu Ernest Bourret), feu Laurette (feu Gérard Vachon), feu Robert (Gisèle Poulin), Gemma (Conrad Caron), feu Émilien (feu Huguette Bisson), Jeannine (feu Georgius Nolet), feu Réjeanne (Camile Roy), Claudette (feu Raymond Turcotte, Florent Jolicoeur). Elle était la belle-sœur de feu Mary (feu Alphonse Couture), feu Hervé (feu Claire Bellavence), feu Alexina, feu Féline (feu Joseph Tardif), feu Fernande (feu Armand Couture). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Paul Gilbert pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (C.P. 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4)