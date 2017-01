BERNIER, Roma Richard



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 2 janvier 2017, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédée madame Roma Richard, épouse de monsieur Herman Bernier. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h,Madame Richard laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles chéries: Carole (Jean-François Chouinard), Nathalie (Richard Lavoie) et Céline; ses petits-enfants qu'elle aimait tant: Chloé et Zachary Bédard, Elisabeth et Jérôme Chouinard. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Sorel (feu Alice Côté), feu Jeannette (feu Raymond Richard), feu Lucie (feu Alex Robitaille), Claire (feu Israël Richard), Gisèle (feu Wellie Richard), feu Abel (Georgette Morissette), feu Thérèse (feu Donat Richard), Bernard (Claudette Gaudreault), Ernest (feu Cécile Pouliot), Aline (Jean-Baptiste Cameron), feu Lauriette; feu Jeanne D'arc Bernier (Paul-Henri Frenette), feu Laurent (feu Alda Drolet), Michel (Lise Dussault), Ginette (Jean Germain), feu Jean-Pierre (Lise St-Maurice), Lorraine Bernier (Charles Larouche). Elle avait plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ceux qu'elle aimait. Remerciement au Dre Hélène Douillard et à tout le personnel du 1er étage de l'hôpital régional de Portneuf, ainsi qu'à Djino Gosselin du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca