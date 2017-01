VERRET, Bruno



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 janvier 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Bruno Verret, époux de feu Yolande Patry, fils de feu dame Bernadette Bédard et de feu monsieur Henry Verret. Il était natif de Loretteville et demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, auLe vendredi 13 janvier 2017 de 10h30 à 13h30.Il laisse dans le deuil ses fils: Luc et Martin (Josée Beaulieu); ses petits-enfants: Michaël, Catherine, Raphaël et Gabriel. C'est dans l'amour, qu'il est allé rejoindre ses frères et soeurs défunts, mais laisse ici Lucille (Richard Gagnon) et Gilles (Odette Drolet); sans oublier les membres de sa belle-famille Patry: Denise, Gilles (feu Diane Beaumont), Michel (Gaétane Courcy), Lise et Hélène ( Pierre Murray). Plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s, en particulier son amie d'enfance Gemma Trudel, son grand ami Jean-Guy Genest (Hélène) et Thérèse Labrecque.