Des avocats de la région au sommet du Kilimandjaro

Les trois avocats de la région partis conquérir le plus haut sommet d’Afrique sont finalement parvenus à leurs fins dans la nuit de mardi à mercredi, heure du Québec. Charles Cantin, Julien Boulianne et Dominic Bouchard ont réussi à gravir les 5895 m du Kilimandjaro, en Tanzanie. «Nous sommes très heureux et très fiers de vous annoncer que l'équipe complète du projet Au sommet pour la jeunesse 2017 a atteint le sommet du Kilimandjaro et ce, une journée plus tôt! [...] Comme quoi la détermination et la volonté de réussir peuvent nous mener vers les plus hauts sommets!», lit-on sur un message publié sur la page Facebook de Me Cantin cet avant-midi.

Les trois comparses et un de leurs amis ont complété l’exploit afin d’amasser des fonds au profit du Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui vient en aide aux jeunes de 0 à 18 ans en difficulté.