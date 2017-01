Une étude commandée par l’Association canadienne des automobilistes (CAA) dresse un portrait peu élogieux de la fluidité de la circulation sur certains axes routiers.

Si Toronto trône au sommet du palmarès des 20 pires points d’engorgement au Canada, Montréal et même Québec ne sont pas en reste.

Selon l’enquête dévoilée mercredi, ces tronçons routiers congestionnés ont coûté quelque 300 millions $ l’an dernier en plus de faire perdre 11,5 millions d’heures aux automobilistes. C’est sans compter le gaspillage d’environ 22 millions de litres d’essence et des trajets allongés de 50%.

Voici les 20 routes les plus congestionnées au pays

Capture d'écran CAA

Capture d'écran CAA

Sans surprise, Montréal est omniprésente dans la liste avec cinq axes routiers qui font perdre 3 millions d’heures aux automobilistes par année, tout en leur faisant surconsommer quelque 7 millions de litres de carburant, soit l’équivalent de 75 millions $ en perte monétaire

Fait intéressant, la capitale nationale est la seule ville autre que Montréal, Vancouver et Toronto à s’être taillé une place (17e rang) dans ce classement en raison de l’autoroute 73 entre le chemin des Quatre-Bourgeois et l’avenue Dalquier qui représente 80 000 heures de perdues et 1 million de litres d’essence surconsommés, soit l’équivalent de 1,8 million $ en perte monétaire.

–Avec la collaboration de l’Agence QMI