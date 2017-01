Des vendeurs de pot à Montréal se préparent à la légalisation

«La prohibition continue et les policiers avec des fusils, c’est vraiment effrayant, donc nous ne voulons pas les inviter à revenir», a assuré Jodie Emery, copropriétaire de la marque Cannabis Culture.

Mi-décembre, des centaines de personnes ont fait la file devant les six succursales montréalaises pour se procurer du pot et même en fumer directement sur place. La fête a rapidement été stoppée par le Service de police de la Ville de Montréal, qui a perquisitionné les franchises de l’entreprise de la Colombie-Britannique, à peine 24 heures après leur ouverture. Une quarantaine de livres de marijuana avait été saisie et une dizaine de personnes arrêtées.