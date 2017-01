THIBODEAU, Lucille Ouellet



À l'Hôpital de Montmagny, le 5 janvier 2017, l'âge de 91 ans, est décédée madame Lucille Ouellet Thibodeau, épouse de feu monsieur Sylvain Thibodeau et fille de feu monsieur Donat Ouellet et de feu dame Régina Deschênes. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants :Richard (Maureen Kelly), feu Pierre (Gisèle Collin), Marie-Claude (feu Guy Poitras), Yves (feu Michelle Boulanger), ses petits-enfants : Mayka Thibodeau (Maxime Cormier), Annie Thibodeau (Jo-Anick Proulx), François Thibodeau (Jessie Langlois), ses arrière-petits-enfants : Pierre-Antoine Proulx, Jean-Félix Proulx et Marieva Proulx, Samuel et Cristopher. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses soeurs : Jeannette (feu Richard Joly), Jean-Paul (feu Thérèse), Monique (André Maillé), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier Dr Mathieu Mercier et le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la