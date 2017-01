WINNIPEG | Michel Therrien apprécie beaucoup de bonnes choses chez ses hommes cette saison, malgré l’adversité. Rarement, toutefois, s’est-il régalé autant que sur le but spectaculaire de Phillip Danault, en deuxième période.

En regardant son poulain filer à vive allure d’un bout à l’autre de la patinoire en déjouant les Jets avec plus d’aisance que de vulgaires cônes, l’entraîneur-chef du Canadien a admis candidement qu’il s’est délecté du spectacle. Peut-on même parler d’un but qu’il n’a pas eu l’opportunité de voir souvent malgré sa longue feuille de route?

Phillip Danault with a goal of the year candidate pic.twitter.com/bqsA1SD0Jv — Marc Dumont (@MarcPDumont) 12 janvier 2017

Coast to Coast

«Oh oui... », a-t-il répondu en cachant mal son sourire.

«D’un océan à l’autre (coast to coast), c’est rare que ça arrive! C’était le fun de voir ça pour lui. C’est bon pour sa confiance. Il joue du bon hockey, le petit gars!» a salivé le pilote.

Les blessures qui grugent les troupes par les temps qui courent ne réjouissent personne, mais certains joueurs comme Danault se mettent en position avantageuse pour grimper dans la pyramide.

«Quand tu perds certains joueurs, ça donne l’opportunité à d’autres d’obtenir des rôles différents et de prendre de l’expérience. Un gars comme Phil joue définitivement du bon hockey, avec beaucoup de confiance. Il ne faut pas oublier qu’il est encore un très jeune joueur. Nous sommes très contents de sa progression», a ajouté Therrien.

Plusieurs contributeurs

Le patron derrière le banc avait la louange facile au terme de la victoire, qui s’avérait la cinquième de suite sur la route. L’équipe n’a pas perdu à l’extérieur en temps régulier depuis le 23 décembre, à Columbus.

Mercredi, pas moins de 11 joueurs se sont inscrits à la feuille de pointage, dont cinq buteurs différents.

«C’était important de rebondir en allant chercher cette victoire-là. Nous avons été très opportunistes en allant marquer sept buts sur la route, donc on se doit d’être satisfaits», a-t-il souligné.

Therrien a aussi salué la progression d’Artturi Lehkonen, qui a atteint le plateau des 10 buts avec ses deux filets.

«Pour moi c’est un gars qui voit bien le jeu. Il a retrouvé sa confiance de début de saison. Il a connu une petite passe un peu plus difficile, ce qui est tout à fait normal pour des jeunes joueurs. Il est bien entouré dernièrement avec Plekanec et Byron, qui forment un bon trio. Plus ça va, plus il s’améliore et c’est ce qui est intéressant», a-t-il mentionné.