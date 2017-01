BLOUIN, Raymond



Dans la nuit du 30 décembre 2016, s'est éteint M. Raymond Blouin, à l'âge de 88 ans. Il est allé rejoindre son épouse, sa belle Carmen Fortin. Électricien, à l'emploi de l'Anglo (Papiers White Birch - Stadacona) pendant plus de 38 ans, organisateur politique tant sur la scène provinciale que municipale dans les années 60 et 70, fin stratège, intelligent et dévoué. La famille recevra les condoléances auà 10 h.Il laisse dans le deuil ses deux fils: Raymond junior et Jean; l'époux de Raymond, Richard Carrier; Hélène Blouin Fortin sa soeur ainsi que Ghislaine Joubert Blouin sa belle-soeur; plusieurs neveux et nièces, parents et amis(es). La famille tient à remercier ses aidants vaillants: Linda, Myriam, Renault, Steven, Claude, M. Lortie, Édith, Gina, Dave, Lucille, Brigitte et toute l'équipe de nuit. Un grand merci du fond de nos cœurs pour votre dévouement exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre hospitalier St-François inc., 1604 1e AV, Québec, G1L 3L6, Tél. : 418 524-6033, site web : http://www.ch-stfrancois.com/services.php, ainsi, ils pourront engager du personnel pour leur changer les idées. Nos vieux s'ennuient. En terminant, n'hésitez pas à regarder quelqu'un que vous ne connaissez pas et dites-lui " bonjour "!