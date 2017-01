ROSS, Réjean



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 2 janvier 2017, à l'âge de 58 ans et 8 mois, est décédé monsieur Réjean Ross, époux de madame Céline Dallaire, fils de feu Paulette Migneault et de feu Marc-Aurèle Ross. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Alexis (Stéphanie Bergeron); sa soeur Louise (Daniel Bergeron) et leurs enfants, Dave qui est son filleul et Marie-Ève Bergeron (Jean-Pierre Desrosiers); ses beaux-frères et sa belle-soeur, Louise (André Caron) et leurs enfants, Isabelle et Marie-Andrée (Christian Tapin); Gilles; Denis et ses enfants, Luc (Karen Savard) et Émilie (Vincent Leclerc); son ami Mario Bernard; ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins et cousines. La famille vous accueillera auà compter de 9h.