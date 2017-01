PARADIS, Nicole



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 6 janvier 2017, à l'âge de 67 ans et 11 mois, est décédée madame Nicole Paradis, fille de feu madame Adrienne Beaulieu et de feu monsieur Louis Paradis. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 16h30.Elle laisse dans le deuil son conjoint Gérard Caron, sa fille Mélanie (Alex) et son fils Caroll; ses petits-enfants: Franceska, Kelly, Carolane; Yan, Mathieu, David et Jonathan; ses arrière-petits-enfants: Selena et Coralie; sa belle-soeur Ginette, sa nièce Audrey et sa belle-famille; Annie (David) et leurs quatre enfants, ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousine et ami(e)s.