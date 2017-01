Être et faire ensemble

Une cinquantaine d’artistes provenant de six pays investiront le centre-ville de Québec en février pour la 18e édition du Mois Multi.

Sous la direction de la commissaire Ariane Plante, le Mois Multi propose des œuvres immersives, participatives, interactives, cinétiques, robotiques, vidéographiques et sonores.

L’édition qui se déroulera du 2 au 26 février tournera autour de réflexions sur l’humain social et l’idée de laisser une empreinte.

Les propositions artistiques opposeront le réel à la fiction, le mouvement à l’immobilité, l’obscurité à la lumière, le domestique au sauvage, la grâce à la violence, la nature à la technologie et l’intime au social.

Sens de la collectivité

Les œuvres sélectionnées par Ariane Plante ont pour mission d’amener le public à retrouver un sens au mot collectivité. Certaines sont gratuites et d’autres sont payantes.

«J’ai imaginé une programmation qui évoque l’importance de se rassembler, de s’unir, d’êtres complices, mais, surtout, qui rappelle la nécessité d’être et de faire ensemble», a indiqué la commissaire, dans un communiqué de presse diffusé mercredi matin.

En plus des différents spectacles à l’affiche, le Mois Multi propose une série d’installations aménagées dans le hall de Méduse et à la Maison de la littérature. Les Italiens de Quite ensemble opposeront nature et technologie avec une installation qui trace en temps réel la trajectoire quotidienne de 25 escargots.

Le Mois Multi se terminera le 25 février avec une soirée festive qui plongera, avec la projection du film Grease, dans l’effervescence des années 1950.

Une soirée au Studio d’essai du Complexe Méduse où le public pourra participer et chanter les Summer Nights, You’re the One That I Want et autres et accompagner John Travolta et Olivia Newton-John.

Passeports

Nouveauté, un passeport est disponible et donne accès à tous les spectacles et performances du Mois Multi, sauf pour Le Petit Cirque, où les billets sont en vente au Musée national des beaux-arts du Québec. Les Passeports du Parfait Festivalier sont en vente sur lepointdevente.com.

Les billets individuels pour les différents spectacles seront en vente à partir du 2 février dans le Hall du complexe Méduse ou par téléphone au 418 524-7553 (poste 3).

La programmation complète de la 18e édition du Mois Multi est en ligne à l’adresse moismulti.org.