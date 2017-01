LEHOUILLIER, Jeannette Poulin



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 30 décembre 2016, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jeannette Poulin, épouse de feu monsieur Maurice Lehouillier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles: feu Danielle et son fils François Lehouillier; Doris (Jean Marcon), ses enfants Lawrence (Mélissa Asselin) et Mérédith Marcon-Lehouillier (Louis-Alexandre Bouliane); Lynn (Marcel Rivard, ses fils Jason et Jerry) et sa fille Andrée-Anne Rivard (Nicolas Leclerc); ses arrière-petits-fils: Bryan et Anthony; son beau-frère et ses belles-soeurs: Fernand Marcoux (feu Suzanne), Thérèse Garant (feu Rock), Laurette Gosselin (feu Marc), Marguerite Labbé (feu Edmond-Marie) et de Jeannine Leclerc (feu Raymond); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont sa grande amie madame Thérèse Quinn. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement de Lévis ainsi qu'à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (www.pq.poumon.ca). La famille vous accueillera auà compter de 13h30.