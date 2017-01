TRUDEL, Colette



À Québec, le 8 janvier 2017, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Colette Trudel, épouse de feu monsieur Louis-René Tremblay. Anciennement de St-Joseph La Rive, elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Judith (Serge Beaulieu), Sylvette (Carol Bégin), Jacquelin (Linda Harvey), Andrée et Caroline (Bernard Ladrie) ; ses petits-enfants : Audrey, Dominique, Frédéric, Isabelle et Mathieu ; son arrière-petite-fille Alice. Elle était la sœur de : feu Bruno (feu Thérèse Pilote), feu Robert (Jeannine Bouchard), Yvette (feu Jean-Guy Lirette) et feu Jean-Guy (Carmen Belley). Elle laisse également dans le deuil ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, tél. :418-683-8666.