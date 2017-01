Henri-IV dans le top 20 des pires points de congestion

Une portion de l’autoroute Henri-IV s’est taillé une place dans le peu enviable palmarès des 20 pires points de congestion au pays.

Le tronçon de l’autoroute Henri-IV, situé entre le chemin des Quatre-Bourgeois et la sortie Versant-Nord/Chemin Sainte-Foy (avenue Dalquier) arrive au 17e rang d’une étude réalisée pour le CAA.

«L’objectif, ultimement avec cette étude, est de rappeler les coûts réels et humains de la congestion routière», indique Philippe St-Pierre, porte-parole pour le CAA-Québec.

«Ce que l’on souhaite, c’est que l’on mette de l’avant le plan d’infrastructure québécois et élargir l’autoroute Henri-IV dans les meilleurs délais», poursuit M. St-Pierre. En effet, le projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV figure parmi les projets à l’étude du Plan québécois des infrastructures 2016-2026.

« Pas n’importe quoi »

Du côté du cabinet du ministre des Transports, on indique que l’étude sera analysée en profondeur. «Que Québec soit là-dessus [top 20], ça nous prouve qu’il faut faire un travail pour améliorer la fluidité. On espère arriver avec des bonnes nouvelles au courant de l’année», indique Mathieu Gaudreault, porte-parole au cabinet.

Néanmoins, il se montre moins enthousiaste à l’idée que l’élargissement de l’autoroute soit l’unique solution. «On ne fera pas n’importe quoi. Est-ce que la seule façon d’améliorer la fluidité dans la région de Québec c’est d’élargir les voies? Je ne pense pas», laisse entendre le porte-parole.

Le député caquiste Éric Caire espère que cette étude sera considérée, rappelant qu’il avait fait un enjeu de campagne, en 2014, avec les problèmes de congestion du tronçon en question.

«J’espère que cette étude allumera les lumières de notre premier ministre, de notre ministre des Transports et de notre ministre responsable de la Capitale-Nationale pour ne pas mettre de voies réservées sur le tronçon qui sera élargi. Et je pense que si l’on pouvait s’assurer que les travaux avancent et vont bon train, ce ne serait pas bête non plus», fait-il remarquer.

– Avec la collaboration de Marc-André Gagnon

Impact de la congestion sur Henri-IV