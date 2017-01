Il veut sortir le doc Mailloux des ondes à Québec «à coups de pied dans le cul»

L’animateur du midmorning à CHOI 98,1 Radio X, Roby Moreault, s’est donné un objectif clair en 2017.

«Mon but en 2017, radiophoniquement parlant, est de sortir Mailloux de Québec à coups de pied dans le cul», a-t-il déclaré mercredi.

Renversé par les propos controversés qu’a tenu le Doc Mailloux sur les femmes battues mardi au FM93, Roby Moreault croit maintenant que la tâche sera un peu moins ardue.

«Je pense que je vais avoir à travailler beaucoup moins fort parce qu’il est en train de se sortir lui-même. [...] À force de parler de conneries comme ça, de faire des sorties radiophoniques aussi épaisses, comme il l’a fait...[...] Dans son cas, du jugement radiophonique, il n’en a pas. Il n’est pas capable de s’autocontrôler. Il n’y a personne pour le contrôler. Encore moins les gens qui travaillent avec lui donc ça donne ce genre de résultat là», estime-t-il.

Selon Roby Moreault, le Doc Mailloux a manqué de jugement lorsqu’il a affirmé que certaines «femmes astucieuses» peuvent tirer des «bénéfices importants» de la violence conjugale.

«Quand t’es rendu à dire que des femmes acceptent et aime se faire tapocher parce que deux heures après les femmes vont recevoir des cadeaux, peut-être que c’est le cas d’une ou deux à droite et à gauche, mais de rendre ça aussi généralisé, il faut être déconnecté et pas à peu près», a conclu l’animateur de Radio X.