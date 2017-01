Le Concept QX50 pourrait révolutionner les VUS

Lorsqu’un constructeur automobile présente un concept, celui-ci donne la plupart du temps une idée générale de la direction esthétique qu’il souhaite entreprendre dans un avenir rapproché.

En présentant le Concept QX50 dans le cadre du Salon de l’auto de Détroit, Infiniti a pour sa part clairement fait connaitre ses intentions pour le design de son VUS intermédiaire.

Bien qu’un véhicule de production ne soit jamais une copie conforme d’un prototype, il serait étonnant que le fabricant nippon s’éloigne énormément de la signature esthétique actuelle du QX50.

Un moteur révolutionnaire

Plusieurs détails resteront bien évidemment à confirmer, mais tout porte à croire que l’on retrouvera à bord du QX50 le moteur VC-Turbo à compression variable de 2,0 L qui est présentement développé par les ingénieurs d’Infiniti.

En somme, cette motorisation offrirait une puissance et un couple similaire aux moteurs V6 à essence, tandis que sa consommation serait jusqu’à 27 % moins gourmande que ceux-ci.

De plus, comme le VC-Turbo est plus petit qu’un V6 traditionnel, l’espace nécessaire pour l’insérer sous le capot est moins important, ce qui donnerait plus de volume pour l’habitacle du véhicule.

Conduite autonome

En ce qui a trait aux technologies mises de l’avant par le Concept QX50, l’on retrouve plusieurs systèmes d’aide à la conduite, dont certaines fonctions autonomes.

Infiniti indique que son intention est de créer un produit qui procurera à la fois un grand plaisir de conduit aux usagés ainsi que la possibilité pour eux d’éviter des situations plus ennuyantes, comme le trafic aux heures de pointe.

Il faudra encore attendre quelques mois avant de voir une édition de production faire son apparition chez les concessionnaires Infiniti de l’Amérique du Nord. En fait, si tout va pour le mieux, ce sera pour 2019 ou au plus tard pour 2020.