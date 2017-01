Le vin quotidien: un vin du Languedoc étonnant

«BY Jeff Carrell»... On croirait donc avoir affaire au vin d'un banquier londonien venu passer sa retraite dans le Midi de la France, comme le gentleman du roman «Une Année en Provence».

Mais non, Jeff Carrel est bel et bien français, mais fort en marketing visiblement. Il suffit de voir les noms et les étiquettes de ses vins pour le croire: «La Vieille Mule», «Bistrologie», «Le Vin des Intrépides», etc. Personnage assez atypique du milieu du vin, Jeff Carrel a travaillé dans plusieurs vignobles (dont le Mas de Daumas Gassac) avant de devenir consultant auprès de plusieurs domaines de France. Il produit aussi ses propres vins en collaboration avec des vignerons aux quatre coins de la France, dont ce vin franchement bien fait.

Les Darons, ça signifie «Les Pères» en patois languedocien. «Les Pères», parce que le vin est un assemblage des plus anciennes variétés de vignes du Languedoc, le grenache (en majorité), le carignan avec un petite touche de syrah. Ce sont aussi des vignes âgées de plus de 40 ans en moyenne.

Le vin est plutôt coloré pour un assemblage à majorité de grenache. Les arômes de fruits mûrs (cerises noires, prunes) et d'épices sont puissants, le vin est plein et généreux en bouche avec des tanins tout de même fins et lisses. La finale est sur les épices. Étonnant. Beau rapport qualité-prix.

Nous serions curieux de goûter les autres cuvées de ce bonhomme.

Les Darons 2014, Languedoc, by Jeff Carrel, France

Code SAQ: 13072601

17,95 $

13,5 %

sucres: 3,5 g/l

★★★ - $$