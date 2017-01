Les Blue Jays font de Bautista leur priorité

Les Blue Jays de Toronto n’ont pas abandonné l’idée de ramener le cogneur Jose Bautista dans leur giron; un scénario qui semblait plus ou moins plausible il n’y a pas si longtemps.

Les Jays ont toujours besoin d’un voltigeur et songeraient fortement à offrir un contrat au vétéran, selon le réseau TSN.

Bautista, 36 ans, est leur choix numéro 1, devant les Brandon Moss, Michael Saunders, Jay Bruce et Curtis Granderson.

Le Dominicain a refusé une offre qualificative d’un an et 17,2 millions $ en novembre dernier. Il est étonnant qu’il soit encore disponible sur le marché, mais son âge avancé et sa production offensive à la baisse ont de quoi refroidir les clubs du baseball majeur.

Ramener Bautista à Toronto représenterait un beau prix de consolation pour les partisans des Blue Jays. Edwin Encarnacion, l’autre artisan des succès torontois des dernières années, a quitté l’équipe via le marché des joueurs autonomes pour se joindre aux Indians de Cleveland, finalistes de la dernière Série mondiale contre les Cubs de Chicago.

Bautista a frappé 22 circuits et produit 87 points en 2016, maintenant une moyenne au bâton de ,234. Le voltigeur a connu quatre saisons de 40 circuits ou plus avec les Jays, dont sa spectaculaire performance de 54 longues balles en 2010.