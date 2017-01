Phobies-Zéro, groupe de soutien et d’entraide pour les personnes, jeunes ou adultes, vivant des troubles anxieux, m’informe que des réunions hebdomadaires se tiennent tous les mercredis soirs, à compter de ce soir de 19 h 30 à 21 h 30, à l’hôpital Chauveau à Loretteville.

Phobies-Zéro est reconnu comme organisme national et vous invite à démystifier, comprendre et maîtriser les troubles anxieux incluant le trouble obsessionnel compulsif en participant aux rencontres. Une ligne d’information et d’écoute est en fonction du lundi au vendredi de 9 h à 21 h au 1 866 922-0002. www.phobies-zero.qc.ca.

90 ans

Photo courtoisie

Mme Monique Vachon, qui habite encore sa maison de Thetford-Mines, a célébré son 90e anniversaire de naissance le 4 janvier dernier. Mère de quatre enfants (Gérald, Marquis, Mario et Johanne Grenier), elle traverse le temps avec beauté et bonté, me disent ses proches. Mme Vachon était aussi la grand-mère de feu Julie Grenier.

Un anniversaire important

Photo courtoisie

Noël Dubé, qui habitait Rivière-Bleue, dans le Bas-Saint-Laurent, avant de déménager à la résidence Jazz de Lévis, a eu 90 ans le 27 décembre dernier. Comme plusieurs hommes de sa génération, M. Noël a exercé plusieurs métiers au cours de sa vie active: bûcheron, mais surtout camionneur et aussi chauffeur d'autobus Voyageur à l’occasion. Son épouse, Marie-Berthe, ses filles, ses gendres, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants pensent à lui.

Manoir et Jardins des Pionniers

Photo courtoisie

Résidence pour jeunes retraités et préretraités actifs avec ses 70 appartements, le Manoir des Pionniers de L’Ancienne-Lorette a célébré ses 10 ans en novembre dernier. Voici en photo quelques-unes des résidentes qui y habitent depuis l’ouverture en 2006. De gauche à droite: Mme Bédard, Isabelle Bolduc, préposée; Mme Paquet, Mme Morin, Mme Delisle, Mme Marcoux, Ginette, responsable de la cuisine depuis 10 ans et Mme Tousignant.

Deux nouveaux évaluateurs agréés

Photo courtoisie

Christian-Pierre Côté, président de Côté Conseil Immobilier, m’annonce que deux membres de son équipe ont obtenu le titre d’évaluateur agréé reconnu par l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Marc-André Mercier (photo de gauche) et Tommy Cossette-Côté (photo de droite) ont complété et réussi le baccalauréat en administration des affaires, profil gestion urbaine et immobilière. Après un stage de 48 semaines, ils ont réussi l’examen d’admission après avoir suivi les cours de formation de l’Ordre sur la déontologie et les normes de pratique professionnelle.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean Chrétien (photo), premier ministre du Canada (1993-2003), 83 ans... Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec... Ann Heggtveit, championne de ski alpin et première Canadienne médaillée d’or en 1960 à Squaw Valley, 78 ans... Jean-Paul Chartrand père, commentateur sportif boxe RDS, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 janvier 2016. David Margulies (photo), 78 ans, acteur américain... 2015. Anita Ekberg, 83 ans, la «bombe suédoise», la légendaire actrice... 2014. Ariel Sharon, 85 ans, militaire israélien, Premier ministre (2001-2006)... 2013. Guido Forti, 72 ans, pilote automobile Italien, cofondateur et directeur de l'écurie Forti Corse... 2011. Marlène Théberge, 44 ans, directrice régionale marketing chez Ivanhoe Cambridge.