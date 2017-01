Quand la passion s’éteint d’un coup

J’avais réussi à me résigner à vivre seule depuis quelques années, même si rendue à 55 ans je me trouvais trop jeune pour renoncer à partager ma vie avec quelqu’un. Sur les conseils d’une amie qui y avait trouvé l’amour, je me suis abonnée à un site de rencontres. Ça m’a pris six mois avant de trouver quelqu’un qui m’inspire assez confiance et qui me plaise suffisamment pour que j’accepte d’échanger avec lui. Après quelques courriels et quand je me suis sentie prête à le rencontrer face à face, j’ai proposé que nous allions prendre une bouchée au restaurant un dimanche midi. Habitant sur le Plateau, j’ai choisi un endroit avec une très bonne réputation pour qu’il comprenne quel genre de fille j’étais.

La rencontre fut des plus cordiales et elle m’a confirmé que cet homme et moi avions des affinités suffisantes pour poursuivre un peu plus avant dans la relation. Quand j’ai senti que nous avions fait le tour des sujets disponibles et qu’il était temps de rentrer, j’ai demandé l’addition. À la réception de celle-ci, il n’a pas bronché. Comme si le fait que je l’aie moi-même demandée au serveur, signifiait que j’allais la payer.

Après quelques minutes je lui ai dit en montrant la facture : « Comment on s’organise avec ça? » Il m’a répondu comme si ça allait de soi : « Et bien on se la partage moitié/moitié! » Ce que nous avons fait. Non pas que je répugnais à assumer ma part, mais je ne vous cacherai pas que je me serais attendu d’un gentleman qu’il assume au complet la facture de cette première rencontre. Ne serait-ce que pour me prouver que j’avais un certain attrait pour lui.

Nous avons une prochaine rencontre programmée pour la fin du moins. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre de sa part même si je suis prête à aller plus loin avec lui, car sur les autres plans, cet homme m’attire beaucoup. Devrais-je lui parler de sa gaffe qui ne cesse de me revenir en mémoire ou devrais-je garder ça pour moi?

I.S.

Certains codes sociaux et culturels d’élégance auraient dû commander à ce monsieur d’assumer cette première facture de restaurant. Mais il se peut que cela ne fasse plus partie de ses codes à lui. Mais comme ça vous ennuie et que ça ne vous quitte pas l’esprit, que risquez-vous de perdre à lui en parler? Il vaut toujours mieux vider ce genre de contentieux dès le début d’une relation. Ça risque de vous en apprendre beaucoup sur la relation que cet homme entretient avec l’argent et vous permettre de savoir si ça a des chances de s’harmoniser avec votre façon personnelle de voir les choses.