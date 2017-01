Serge Beausoleil répond à ses détracteurs

RIMOUSKI | Serge Beausoleil ne veut plus entendre que son club n’ira nulle part d’ici la fin de la saison. Même s’il flirte avec le dernier rang disponible pour accéder aux séries éliminatoires, le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic n’entend pas à rire avec les partisans désabusés par ses transactions des dernières semaines.

Le pilote rimouskois a effectué une sortie virulente mardi à la suite de la victoire de ses joueurs contre le Drakkar de Baie-Comeau au Colisée Financière Sun Life. Cet important gain leur permettait de souffler un peu après avoir encaissé six défaites consécutives, surtout qu’ils affronteront les puissants Cataractes jeudi soir à Shawinigan et les Olympiques demain à Gatineau.

Beausoleil dit ne pas comprendre la réaction de certains fans de l’Océanic qui l’accusent d’avoir sacrifié la présente campagne pour s’assurer de repêcher tôt lors de la séance de sélection de juin prochain à Saint John. Les départs de Simon Bourque et d’Antoine Dufort-Plante ne passent tout simplement pas chez certains détenteurs de billets de saison.

Le patron de l’Océanic tient à rappeler qu’il détient actuellement trois choix de première ronde en 2017 dans un encan pressenti à fournir les meilleurs espoirs des 10 dernières années à la LHJMQ.

Notre-Dame-de Paris

«On va se caller un beau meeting avec les partisans mécontents pour leur expliquer nos décisions», indiquait-il après la rencontre contre le Drakkar.

«Venez me voir. On va jaser, je vais vous expliquer nos décisions puis on va travailler ensemble. J’entends autour de moi qu’on a vendu tous nos joueurs, mais on a pourtant Tyler Boland, Samuel Laberge et Dylan Montcalm chez nous. Je pense encore qu’on n’a pas à être gêné du produit qu’on offre sur la glace. J’aime aller à la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais quand il y a des réparations puis des échafaudages partout, ce n’est pas le temps d’y aller. L’année prochaine, ce sera le temps d’y aller».

Santerre réfléchit toujours

L’ancien professeur d’histoire souhaite également mettre un terme aux spéculations entourant la venue de Raphaël Santerre avec l’Océanic. Acquis du Drakkar le 4 janvier dernier, le centre de 18 ans a été aperçu dans les gradins mardi à Rimouski.

«On a eu une rencontre lui et moi en compagnie de notre président Éric Boucher. Nous lui avons fait une offre à la fin de décembre qu’il a déclinée. La balle est dans son camp. Laissons-le réfléchir. Nous ne lui mettrons pas de pression», explique Serge Beausoleil.