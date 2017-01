Tesla recrute un important designer de l’équipe Mac chez Apple

Peu le connaissent, mais Matt Casebolt possède à son actif plusieurs brevets et est un des plus importants designers dans l’équipe des produits Mac chez Apple. Selon les médias qui rapportent la nouvelle qui provient du site 9to5Mac, celui-ci a été recruté le mois dernier par Tesla pour travailler comme directeur de l’ingénierie pour tout ce qui touche aux mécanismes comme ceux de fermeture – lire les portières, poignées, coffre, capot, etc.

Ces dernières années, depuis qu’Apple mène en secret une division automobile, ces deux entreprises technos n’ont cessé de recruter chez l’un et l’autre pour développer leurs technologies (matérielles et logicielles), mais c’est une des rares fois où Tesla réussit à débaucher un ingénieur de talent issu de la filière informatique des produits Mac.

L’autre cas se nomme Chris Lattner, un des directeurs à la tête des outils développeurs et créateur du langage de programmation Swift, maintenant chez Tesla pour diriger la section logicielle des systèmes autonomes.

Qu’un géant comme Apple perde quelques talents parmi plus de 100 000 employés est une chose, mais cette fuite de cerveaux chez Cupertino amène plusieurs à se demander où s’en va Apple, notamment dans le secteur automobile que l’on dit maintenant limité à la division logicielle – l’idée de produire une voiture électrique autonome de A à Z étant reléguée aux oubliettes.