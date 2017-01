Tout ce que vous ne saviez pas sur la Ford GT

Ford GT40 Ford

La Ford GT40 a été ainsi baptisée en raison de sa hauteur. Elle mesurait en effet 40 pouces de haut.

Ford GT40 Ford

Avec sa GT40, Ford a remporté quatre années d’affilée les 24 Heures du Mans (de 1966 à 1969). Ainsi, Ford mettait fin au règne de Ferrari qui avait tout raflé de 1960 à 1965.

Ford GT40 et Gurney Bubble Wikipédia - KEPetersen

Mesurant près de 6 pieds et 4 pouces (1,93 mètre), Dan Gurney était à l’étroit dans une Ford GT40. Pour lui, on a alors revu la forme du toit. Cette retouche à la carrosserie porte le nom de Gurney Bubble.

Ford GT40 voiture-caméra Source inconnue

Une Ford GT40 1968 a été transformée en voiture-caméra pour le tournage du film LeMans. On lui a notamment découpé le toit afin que le caméraman puisse travailler à son aise. Cette voiture a été choisie puisqu’elle était suffisamment agile et rapide pour suivre les voitures de course mises en vedette par le film.

Ford GT90 Concept 1995 Ford

En janvier 1995, Ford a dévoilé la GT90 Concept au Salon de l’Auto de Detroit. Elle était supposément mue par un V12 quadri-turbocompressé développant une puissance de 720 chevaux-vapeur lui permettant d’atteindre 402 km/h.

Ford GT 2005 Ford

La Ford GT porte ce nom puisque l’appellation «GT40» appartenait à Safir Engineering au moment de la commercialisation en 2005. Safir Engineering produisait des répliques de la GT40 dans les années 1980.

Ford GTX1 Roadster 2005 Ford

En 2005, à l’exposition SEMA, Ford a présenté la GTX1 Roadster. Il s’agissait de version de la GT qui offrait entre autres la possibilité du toit targa, du toit en T ou encore du toit rigide. Cette déclinaison de la Ford GT n’a jamais vu le jour.

Ford GT LeMans 2016 Ford

En 2016, avec sa toute nouvelle GT, Ford a annoncé son retour à la prestigieuse course d’endurance des 24 Heures du Mans. Malheureusement pour Ford, Porsche a grimpé sur la plus haute marche du podium en 2016 et ce, pour une deuxième année consécutive.

Ford GT Heritage 2017 Ford

En 2006 et en 2017, Ford a commercialisé une version Heritage de sa GT. La plus récente est peinte en noir et arbore le #2 en plus de bandes décoratives argentées. Les connaisseurs se rappelleront que cette combinaison était celle de la championne de 1966.

Ford GT 2017 Ford

La toute dernière Ford GT est animée par un V6 EcoBoost biturbo dont la puissance s’élève à 600 chevaux-vapeur. Malgré cette imposante cavalerie, certains puristes ne pardonneront jamais à Ford le choix d’un V6 plutôt qu’un V8.