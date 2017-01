Un nouveau groupe qui satisfait Philippe Boucher

Même s’il a échangé quelques vétérans lors de la période des Fêtes, Philippe Boucher croit que les Remparts forment une meilleure équipe en ce moment qu’avant le tumultueux voyage en Abitibi de la semaine dernière.

Le directeur général des Remparts a dû boucler ses dernières transactions depuis Val-d’Or, vendredi dernier, et les nouveaux joueurs ont dû joindre l’équipe en Abitibi. Mercredi, pour la première fois depuis la date butoir des échanges, les Diables rouges ont tenu une séance d’entraînement au Centre Vidéotron en compagnie de tous les nouveaux visages.

Et malgré les résultats décevants du dernier voyage, Boucher a vu des signes encourageants de ses «nouveaux» Remparts.

«Outre devant le but, avec la perte de Callum, on a une meilleure équipe qu’avant le voyage. Nous sommes meilleurs en possession de rondelle, on a plus de main, plus de talent. Le retour d’Igor (Larionov) dans l’alignement change la donne, tout comme l’arrivée de (Shaun) Bily. Il faut évidemment respecter certains principes défensifs mais c’est toujours plus le fun d’avoir la rondelle que de courir après. Ça ne changera pas de ce qu’on disait en début d’année, toutefois: certains soirs, contre les puissances de la ligue, il va venter fort. Ça va arriver, il ne faut pas se le cacher.»

Gagner à domicile

Avant de commencer l’entraînement, Boucher a réuni tout le monde autour de lui afin de s’assurer qu’ils étaient tous sur la même longueur d’onde.

«Le groupe que nous avons, on a travaillé pour aller le chercher depuis la période des Fêtes de l’an dernier. On pense qu’on peut avancer avec, car la majorité de ces joueurs seront ici à long terme. On a travaillé fort pour le façonner et on croit en ce groupe, non seulement pour le futur mais aussi pour cette année.»

Boucher a aussi appelé à la fierté de jouer au Centre Vidéotron, un amphithéâtre qui n’a pas toujours souri à l’équipe depuis le début de la saison. Les Remparts ne jouent que pour 500 à domicile cette saison.

Face à l'Armada

Les Diables rouges feront d’ailleurs face à un gros test jeudi soir lors de la visite de l’Armada de Blainville-Boisbriand, une équipe qui a ajouté Pierre-Luc Dubois et Alex Barré-Boulet lors de la récente période des échanges.

«C’est un gros défi mais, pour nous, ce n’est pas que le résultat qui importe mais c’est la façon dont on fait les choses», a précisé Boucher qui enverra Evgeny Kiselev devant le filet.

Une deuxième chance pour Samuel Hould

Samuel Hould se dirigeait vers le gym pour un entrainement avec ses coéquipiers des Cobras de Terrebonne, samedi dernier, lorsqu’il a appris non seulement qu’il n’irait pas au gym ce matin-là, mais aussi qu’il devait plutôt prendre le chemin de Val-d’Or où les Remparts lui offraient une deuxième chance de se faire valoir dans la LHJMQ.

Après deux saisons avec les Foreurs, Hould ne faisait plus partie des plans de l’équipe cette année et il avait plutôt décidé de joindre les Cobras de Terrebonne de la Ligue junior AAA. Là-bas, ce défenseur à caractère offensif a récolté 39 points en seulement 26 parties, ce qui lui a valu une invitation à représenter Équipe Canada Est au dernier Défi mondial Junior A à Bonnyville en Alberta.

Ces bonnes prestations ont donc poussé les Remparts à lui offrir une autre chance.

«Vers 10h30 samedi, Philippe (Boucher) m’a appelé pour me demander si je pouvais me rendre à Val-d’Or le soir-même. On a vérifié s’il y avait des vols, mais ce n’était pas le cas donc j’ai pris ma voiture pour m’y rendre et je suis revenu dimanche, après le match», a raconté le défenseur de 5 pi 9 po et 170 lb.

«J’étais un peu surpris, mais ça s’est passé très vite. C’est une fierté de jouer pour Québec et je suis bien content.»

Picco reprend du galon

D’ailleurs, un autre défenseur au style diamétralement opposé à celui de Hould, Andrew Picco, a reçu les éloges de Philippe Boucher pour sa tenue lors du voyage en Abitibi.

«Il a été solide lors du voyage, du premier au dernier match. Il n’est pas intimidé d’aller sur la route et en Abitibi. Il redevient le gars qu’il était avant, un joueur physique, qui crée de l’espace et défend ses coéquipiers», a mentionné l’entraineur.

Picco, qui fait d’ailleurs officiellement partie des joueurs réguliers de l’équipe depuis le 6 janvier, avoue se sentir de mieux en mieux.

«Je suis confortable dans l’environnement et avec l’équipe. Je suis également en meilleure forme physique, ce qui me permet de finir mes mises en échec sans me fatiguer.»