Un travailleur de Dolbeau reçoit un panneau en plein visage

«C’est une feuille de contre-plaqué stockée à la verticale qui s’est soulevée et est allée frapper le travailleur au niveau de la tête et de l’épaule. Il a subi des blessures et a été conduit à l’hôpital», relate la porte-parole de la Comission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) Swann Thibault.