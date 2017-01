Une famille de la Rive-Sud remporte 60 M$

«Tout le monde a payé! Les petits-cousins, les sœurs, frères, oncles et tantes. On a même un couple d’amis à qui on a réservé une part. Eux aussi ont gagné», s’enthousiasme le chanceux de 58 ans de Mercier, près de Châteauguay. Au total, les 60 millions seront divisés en 28 gagnants.

«Ça a été un réveil assez brutal, à 6 h du matin. Quand on a vu sur le téléphone que c’était la belle-mère qui appelle, on ne sait pas quelle nouvelle elle allait nous apprendre», blague-t-il.

«Je compte prendre du bon temps, et surtout voyager. J’aimerais voir l’Europe, et offrir un voyage à mes enfants», prévoit le chanceux. Il n’exclut pas non plus de se rendre dans le Sud pour prendre un peu de soleil.