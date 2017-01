[VIDÉO] Touchant hommage à Andréanne Sasseville

Après avoir combattu un cancer pendant près de trois ans, l’animatrice de SiriusXM Andréanne Sasseville est décédée lundi matin, à 41 ans.

Un ami a voulu offrir à Andréanne Sasseville un touchant hommage avec une vidéo YouTube, où l’on peut voir de nombreux moments importants de sa vie. Dans la vidéo, on on aperçoit l’animatrice souriante, émue, pétillante et entourée d’amour.

Depuis lundi, plusieurs artistes québécois ont livré des messages touchants en son honneur.